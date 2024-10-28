В России впервые с начала СВО представят новую Honda Odyssey

Новая модель минивэна Honda Odyssey будет представлена в России, что станет первым таким событием с начала СВО и после ввода санкций. Об этом заявил представитель эксклюзивного дистрибьютера Honda Motor «Мотор-Плейс» Максим Железняк.
«В России Honda Odyssey никогда не был представлен. И, пользуясь возможностью параллельного импорта, мы решились на его вывод», — передает слова Железняка «Известия».
В модели Odyssey обновили дизайн и оснастили машину гибридной установкой, состоящей из двухлитрового бензинового двигателя и электромотора, обеспечивающих совместную мощность в 184 лошадиные силы. В салоне минивэна предусмотрены удобства, соответствующие классу комфортабельных минивэнов, такие как раздвоенные кресла второго ряда и столик с подстаканниками. Задние двери иномарки можно будет открывать и закрывать с помощью жестов.
Ранее URA.RU писало о введении санкций Японией, запрещающих ввоз авто с мощными и гибридными двигателями. Запрет коснулся всех автомобилей, чья мощность двигателя составляет более 1,9 литра. Ограничение начало действовать 9 августа 2023 года.
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