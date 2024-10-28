28 октября 2024

В России впервые с начала СВО представят новую Honda Odyssey

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Honda Odyssey будут завозить по параллельному импорту
Honda Odyssey будут завозить по параллельному импорту Фото:

Новая модель минивэна Honda Odyssey будет представлена в России, что станет первым таким событием с начала СВО и после ввода санкций. Об этом заявил представитель эксклюзивного дистрибьютера Honda Motor «Мотор-Плейс» Максим Железняк.

«В России Honda Odyssey никогда не был представлен. И, пользуясь возможностью параллельного импорта, мы решились на его вывод», — передает слова Железняка «Известия».

В модели Odyssey обновили дизайн и оснастили машину гибридной установкой, состоящей из двухлитрового бензинового двигателя и электромотора, обеспечивающих совместную мощность в 184 лошадиные силы. В салоне минивэна предусмотрены удобства, соответствующие классу комфортабельных минивэнов, такие как раздвоенные кресла второго ряда и столик с подстаканниками. Задние двери иномарки можно будет открывать и закрывать с помощью жестов.

Ранее URA.RU писало о введении санкций Японией, запрещающих ввоз авто с мощными и гибридными двигателями. Запрет коснулся всех автомобилей, чья мощность двигателя составляет более 1,9 литра. Ограничение начало действовать 9 августа 2023 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новая модель минивэна Honda Odyssey будет представлена в России, что станет первым таким событием с начала СВО и после ввода санкций. Об этом заявил представитель эксклюзивного дистрибьютера Honda Motor «Мотор-Плейс» Максим Железняк. «В России Honda Odyssey никогда не был представлен. И, пользуясь возможностью параллельного импорта, мы решились на его вывод», — передает слова Железняка «Известия». В модели Odyssey обновили дизайн и оснастили машину гибридной установкой, состоящей из двухлитрового бензинового двигателя и электромотора, обеспечивающих совместную мощность в 184 лошадиные силы. В салоне минивэна предусмотрены удобства, соответствующие классу комфортабельных минивэнов, такие как раздвоенные кресла второго ряда и столик с подстаканниками. Задние двери иномарки можно будет открывать и закрывать с помощью жестов. Ранее URA.RU писало о введении санкций Японией, запрещающих ввоз авто с мощными и гибридными двигателями. Запрет коснулся всех автомобилей, чья мощность двигателя составляет более 1,9 литра. Ограничение начало действовать 9 августа 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...