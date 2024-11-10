10 ноября 2024

Сенатор США Хагерти: санкции позволяют РФ продавать энергоносители

© Служба новостей «URA.RU»
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Политика Джо Байдена позволяет РФ продавать энергоносители
Политика Джо Байдена позволяет РФ продавать энергоносители Фото:

Санкции, которые были введены администрацией США, позволяют России продавать энергоносители на мировом рынке. Об этом заявил сенатор-республиканец от штата Теннесси Билл Хагерти. 

«Америка не стоит на позиции силы, поэтому все усложнилось. Причина в том, что Россия обеспечена финансированием благодаря политике президента США Джо Байдена, которая позволяет ей продавать энергоносители. Ограничение уходящей администрации призваны субсидировать Китай, чтобы он снова мог конкурировать с США», — заявил Хагерти в эфире телеканала CBS.

Сообщалось, что после победы Дональда Трампа на выборах президента в США активизировались обсуждения о возможности снятия санкций против России. В финансовых кругах ведутся разговоры о том, как торговать с РФ и можно ли теперь торговать рублем.

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Санкции, которые были введены администрацией США, позволяют России продавать энергоносители на мировом рынке. Об этом заявил сенатор-республиканец от штата Теннесси Билл Хагерти.  «Америка не стоит на позиции силы, поэтому все усложнилось. Причина в том, что Россия обеспечена финансированием благодаря политике президента США Джо Байдена, которая позволяет ей продавать энергоносители. Ограничение уходящей администрации призваны субсидировать Китай, чтобы он снова мог конкурировать с США», — заявил Хагерти в эфире телеканала CBS. Сообщалось, что после победы Дональда Трампа на выборах президента в США активизировались обсуждения о возможности снятия санкций против России. В финансовых кругах ведутся разговоры о том, как торговать с РФ и можно ли теперь торговать рублем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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