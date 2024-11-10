Сенатор США Хагерти: санкции позволяют РФ продавать энергоносители

Санкции, которые были введены администрацией США, позволяют России продавать энергоносители на мировом рынке. Об этом заявил сенатор-республиканец от штата Теннесси Билл Хагерти.
«Америка не стоит на позиции силы, поэтому все усложнилось. Причина в том, что Россия обеспечена финансированием благодаря политике президента США Джо Байдена, которая позволяет ей продавать энергоносители. Ограничение уходящей администрации призваны субсидировать Китай, чтобы он снова мог конкурировать с США», — заявил Хагерти в эфире телеканала CBS.
Сообщалось, что после победы Дональда Трампа на выборах президента в США активизировались обсуждения о возможности снятия санкций против России. В финансовых кругах ведутся разговоры о том, как торговать с РФ и можно ли теперь торговать рублем.
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