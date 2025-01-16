В России может появиться новый налоговый вычет

Путин поручил создать новый налоговый вычет для застрахованных россиян
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Путин поручил создать новый налоговый вычет
Путин поручил создать новый налоговый вычет Фото:

Президент России Владимир Путин распорядился закрепить новый налоговый вычет для россиян, застраховавших жизнь. Соответствующее решение опубликовано на сайте Кремля.

«Обеспечить предоставление налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в отношении уплаченных ими сумм по договорам долевого страхования жизни и иным долгосрочным договорам страхования жизни», — говорится в документе. Срок исполнения — 15 июля.

Также по указу Путина 14 января Госдума приняла законопроект о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года. Помимо этого, с 1 февраля 2025 года суммы выплат будут увеличены до 676 тысяч рублей на первого ребенка и до 894 тысяч — на второго. Об этом писал телеканал RT.

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Президент России Владимир Путин распорядился закрепить новый налоговый вычет для россиян, застраховавших жизнь. Соответствующее решение опубликовано на сайте Кремля. «Обеспечить предоставление налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в отношении уплаченных ими сумм по договорам долевого страхования жизни и иным долгосрочным договорам страхования жизни», — говорится в документе. Срок исполнения — 15 июля. Также по указу Путина 14 января Госдума приняла законопроект о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года. Помимо этого, с 1 февраля 2025 года суммы выплат будут увеличены до 676 тысяч рублей на первого ребенка и до 894 тысяч — на второго. Об этом писал телеканал RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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