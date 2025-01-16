В России может появиться новый налоговый вычет

Президент России Владимир Путин распорядился закрепить новый налоговый вычет для россиян, застраховавших жизнь. Соответствующее решение опубликовано на сайте Кремля.
«Обеспечить предоставление налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в отношении уплаченных ими сумм по договорам долевого страхования жизни и иным долгосрочным договорам страхования жизни», — говорится в документе. Срок исполнения — 15 июля.
Также по указу Путина 14 января Госдума приняла законопроект о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года. Помимо этого, с 1 февраля 2025 года суммы выплат будут увеличены до 676 тысяч рублей на первого ребенка и до 894 тысяч — на второго. Об этом писал телеканал RT.
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