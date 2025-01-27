Жителю Свердловской области грозит срок за обман курганских пенсионеров

Жителя Свердловской области будут судить за обман курганских пенсионеров, с которых он выманил более 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает прокуратура Курганской области.
«Житель Свердловской области, действуя по указанию телефонных мошенников, представляясь курьером, забирал у пожилых людей денежные средства. Были обмануты четверо пенсионеров, а общий размер ущерба составил один миллион 675 тысяч рублей», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Уголовное дело о телефонном мошенничестве направлено в Шатровский районный суд. Ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей.
Ранее URA.RU писало, что пенсионер из Кургана продал за копейки дорогой внедорожник после звонка жуликов. От передачи крупной суммы мошенникам дедушку сумел отговорить его внук.
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