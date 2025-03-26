В России придумали схему покупки флота за рубежом

В России рассматривается возможность создания специального оператора для закупки флота за рубежом по схеме «единого окна», сообщили журналисты. Предполагается, что такой подход позволит оптимизировать процесс приобретения судов за границей, используя государственную поддержку.
«В соответствии с поручением президента министерство прорабатывает такой механизм. Однако на данный момент параметры его реализации находятся на стадии формирования совместно с отраслевым сообществом», — сообщили РБК в пресс-службе Минпромторга. Там же уточнили, что создание отдельного законопроекта для этих целей не подразумевается.
Согласно источникам издания в судостроительной и судоходной отрасли, в обсуждаемой схеме может принять участие Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) или специализированная компания с государственным участием, которая будет заниматься закупками судов для нужд Северного морского пути. Это позволит централизовать процессы и повысить их эффективность в интересах развития российского флота и инфраструктуры Севморпути.
Отмечается, что если ОСК получит статус оператора, компании-операторы флота будут направлять заявки на покупку судов за границей именно в эту корпорацию. Закупки через «единое окно» будут касаться только тех судов, которые приобретаются с господдержкой, включая субсидии и льготные кредиты. При этом компании, покупающие суда за собственные средства, смогут обходиться без согласования.
Кроме того, если ОСК сможет построить судно нужного класса на своих верфях, она будет вправе ограничить закупку за границей и предложить строительство в России. Это позволит сохранить бюджетные средства и поддержать отечественное судостроение, даже если стоимость строительства будет выше зарубежных аналогов.
Предложение о создании «единого окна» было выдвинуто председателем совета директоров ОСК, главой ВТБ Андреем Костиным. Он отметил, что такая схема позволит локализовать производство судов в России и связать ее с механизмами поддержки судостроительной отрасли. В то же время механизм согласования цен на строительство пока не разработан.
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