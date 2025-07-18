Родственница Гогена Солнцева призналась, за что он попал за решетку

Шоумен Гоген Солнцев оказался в спецприемнике после того, как хотел выбросить бутылку. Его ошибочно обвинили в распитии алкогольных напитков в общественном месте. Об этом сообщила его крестная мама Лидии Блюм.
«Он попал туда абсолютно случайно. <...> Оказывается, он хотел выкинуть бутылку просто. Короче говоря, его обвинили в том, чего он не делал», — рассказала родственница шоумена Общественной Службе Новостей. Она отметила, что Солнцева задержали по подозрению в распитии алкоголя в неположенном месте и доставили в полицию. По словам Блюм, сейчас шоумен уже дома, ему ничего не угрожает.
Ранее Солнцев уже рассказывал URA.RU, что оказался в спецприемнике из-за недоразумения: он поднял чужую бутылку, чтобы выбросить, однако был оштрафован за распитие алкоголя в общественном месте. Шоумен намерен обжаловать штраф в 500 рублей в суде, подчеркивая, что не употребляет спиртное.
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