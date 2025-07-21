Над Бердянском сбит вражеский БПЛА

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Осколки дрона ВСУ упали на детский садик
Осколки дрона ВСУ упали на детский садик Фото:

Над Бердянском сбит вражеский БПЛА самолетного типа, осколки упали на территорию детского сада и территорию пожарно-спасательной части. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. 

«В детском саду находились 18 человек, в их числе 12 детей. Благо никто не пострадал», — написал Балицкий у себя в telegram-канале. 

Глава региона сообщил, что в данный момент дети эвакуированы. На месте работают оперативные службы.

ВСУ ранее обстреляли территорию закрытого детского сада в Энергодаре Запорожской области. В результате попадания повреждены окна многоквартирных домов, а одна из жительниц города получила ранения.

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Над Бердянском сбит вражеский БПЛА самолетного типа, осколки упали на территорию детского сада и территорию пожарно-спасательной части. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.  «В детском саду находились 18 человек, в их числе 12 детей. Благо никто не пострадал», — написал Балицкий у себя в telegram-канале.  Глава региона сообщил, что в данный момент дети эвакуированы. На месте работают оперативные службы. ВСУ ранее обстреляли территорию закрытого детского сада в Энергодаре Запорожской области. В результате попадания повреждены окна многоквартирных домов, а одна из жительниц города получила ранения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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