Появилось опровержение о концерте Канье Уэста в Москве

Информация о выступлении Канье Уэста в Москве 8 декабря оказалась фейком — договор о концерте был сфабрикован, а реальные промоутеры исключают возможность приезда артиста в Россию. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.
«Представленный в СМИ договор содержит явные признаки подделки: несуществующая компания „Промо Арена“, вымышленный представитель и использование старого имени артиста (Канье Уэст вместо его текущего имени Ye). Документ распространялся неизвестными лицами в течение дня», — делится информацией telegram-канал Mash.
По данным индустрии, реальный гонорар Уэста для зарубежных выступлений составляет около 8 миллионов долларов, а не 1,2 миллиона, как указывалось в фейковом договоре. Даже в США артист не выступает за такую сумму.
Как подтвердили промоутеры, Уэст является персоной нон-грата в России из-за его предыдущих высказываний нацистского характера. Это полностью исключает возможность организации его концерта в стране.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Канье Уэст должен был выступить в Москве 8 декабря, а его гонорар якобы составил 1,2 миллиона долларов. Также утверждалось, что соглашение было заключено в сентябре, и артист уже получал часть оплаты. Однако в индустрии отмечают, что ранее визит Уэста в Москву не был связан с музыкой, а промоутеры неоднократно опровергали возможность его концерта из-за статуса персоны нон-грата.
