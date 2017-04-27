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27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Москвы
17:33  26 апреля 2017 6

Полицейские-садисты применяли средневековые пытки в Польше

Банкротство, человек пьет, микробы, спички, пытки, скидки, дайджест, насилие, заложник, садизм, связанные руки, пытка, издевательство, причинять боль
В Польше вскрылись факты полицейского беспределаФото: depositphotos.com © URA.RU

Польское отделение международного комитета против пыток опубликовало отчет о применении насилия местными полицейскими в период с 2008 по 2016 год. Согласно данным правозащитной организации, в ряде случаев правоохранителями использовались средневековые методы издевательств.

Правозащитники выяснили, что в указанный период более 40 польских полицейских были замешаны в применении пыток, а также в унижении чести и достоинства задержанных граждан, сообщает RT. При этом представители комитета считают, что полицейских-садистов на самом деле гораздо больше, поскольку зачастую подобные инциденты квалифицируются судом как злоупотребление властью.

В отчете комитета содержатся конкретные примеры пыток польских граждан местными правоохранителями. Так, в городе Липно полицейские в зимнее время раздели догола свидетеля убийства, заставляя его назвать имя виновника, а сотрудники полиции населенного пункта Калиш избивали палками и душили девушку, подозреваемую в мелкой краже.

«На данный момент законодательно люди не защищены от подобного. Хотя заключенные имеют право связаться с адвокатом, полиция часто препятствует этому или откладывает его вызов. Нужно законодательно закрепить гарантированный контакт с адвокатом прямо с момента ареста человека. На сегодняшний день Министерство юстиции утверждало, что в этом акте не было необходимости», — цитирует заявление правозащитников телеканал.

Сергей Макеев
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