Полицейские-садисты применяли средневековые пытки в Польше

17:33 26 апреля 2017 6

В Польше вскрылись факты полицейского беспредела Фото: depositphotos.com © URA.RU

Польское отделение международного комитета против пыток опубликовало отчет о применении насилия местными полицейскими в период с 2008 по 2016 год. Согласно данным правозащитной организации, в ряде случаев правоохранителями использовались средневековые методы издевательств.

Правозащитники выяснили, что в указанный период более 40 польских полицейских были замешаны в применении пыток, а также в унижении чести и достоинства задержанных граждан, сообщает RT. При этом представители комитета считают, что полицейских-садистов на самом деле гораздо больше, поскольку зачастую подобные инциденты квалифицируются судом как злоупотребление властью.

В отчете комитета содержатся конкретные примеры пыток польских граждан местными правоохранителями. Так, в городе Липно полицейские в зимнее время раздели догола свидетеля убийства, заставляя его назвать имя виновника, а сотрудники полиции населенного пункта Калиш избивали палками и душили девушку, подозреваемую в мелкой краже.



«На данный момент законодательно люди не защищены от подобного. Хотя заключенные имеют право связаться с адвокатом, полиция часто препятствует этому или откладывает его вызов. Нужно законодательно закрепить гарантированный контакт с адвокатом прямо с момента ареста человека. На сегодняшний день Министерство юстиции утверждало, что в этом акте не было необходимости», — цитирует заявление правозащитников телеканал.