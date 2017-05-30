19:05 30 мая 2017 10

По мнению экспертов, Алишер Усманов "переигрывает" Навального Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Во вторник состоялось первое заседание суда по иску предпринимателя Алишера Усманова против Алексея Навального (ФБК). Первое оно еще и потому, что это спор, уникальный по масштабу и привлеченному вниманию. Поводом для обращения бизнесмена в суд стал материал об Усманове, распространенный Фондом борьбы с коррупцией (ФБК). Требуется опровергнуть недостоверные данные: это касается утверждений, что Усманов не платит налоги в России, незаконно завладел несколькими горно-обогатительными комбинатами, а также что в 1980-х годах он был осужден в Узбекистане по статье «изнасилование».

Соответствует ли процесс идеальному представлению о политических технологиях?

Алишер Усманов в полемике с Алексеем Навальным выглядит более убедительно, считают эксперты Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в разговоре с «URA.RU» посетовал на то, что судья Люблинского суда Москвы Марина Васина отказалась брать самоотвод на процессе по иску предпринимателя Алишера Усманова к Алексею Навальному и ФБК.

«Это жаль. Драматургия не выдержана. Надо было менять судей до тех пор, пока адвокаты Навального не дойдут до абсурда с требованиями отвода. Если это шоу абсурда, то надо действовать по законам жанра, а выиграет тот, у кого крепче нервы и больше чувства юмора. Пока Усманов ведет себя последовательно и вскоре даже начнет зарабатывать настоящие, а не постановочные очки и аплодисменты. Но это только, если бой будет честным, а беспристрастность судьи — очевидной», — сказал Калачев.

Усманову получилось снизить статус Навального, который ранее выглядел борцом лишь с первыми лицами государства?

По словам директора центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павла Салина, у инициаторов кампании, направленной против Навального, вполне успешно получается переключить внимание аудитории с Дмитрия Медведева, которого ранее в информационном пространстве атаковал оппозиционер, на Алишера Усманова.

«Навального загоняют за красные флажки, он вынужден отбиваться по тем направлениям, которые отнимают у него много сил и времени.

Оппозиционер пока вынужден играть по навязанным ему правилам. То есть очевидно, что пока он эту историю проигрывает», — сказал «URA.RU» Салин.

Суд — как площадка для публичного выступления — увеличит популярность Навального?

Глава совета директоров Экспертного института социологических исследований Андрей Шутов заявил «URA.RU», что аргументы Усманова выглядят более убедительно, нежели доводы его оппонента.

«Думаю, что для Навального этот суд — еще одна возможность „засветиться“, чтобы его не забыли. Он всячески пытается оставаться на плаву, хотя лично я убежден, что у него нет политического будущего. Это уходящая натура», — сказал политолог.

Он пояснил, что в России люди, пойманные однажды на неблаговидных делах, не имеют реальных перспектив в политике. «Приговор, вынесенный в отношении Навального, — это несмываемое клеймо. Что касается разговоров о том, что Усманов отводит негатив от Медведева, то мне так не кажется. У главы правительства, как мне представляется, есть масса аргументов, которые он может сам выставить против заявлений Навального», — заключил собеседник агентства.

Слышат ли сторонники Навального аргументы против него? И кто аудитория новостей из зала суда?

Политолог Евгений Минченко полагает, что в этом сюжете главным является то, что под большим вопросом оказывается образ Навального как борца за правду.

Политолог Евгений Минченко считает, что Навальный не должен врать в мелочах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Эта история с Усмановым создала для Навального серьезную проблему — ему начали отвечать, причем отвечать содержательно. Так, Алексей Анатольевич не может игнорировать заявления Усманова. И вот тут выясняется, что у Навального большое количество фактологических ошибок. Если твой главный козырь — говорить правду, то тогда не надо врать в мелочах», — сказал в беседе с «URA.RU» Минченко.

По его мнению, данная технология направлена в первую очередь на недопущение расширения числа сторонников. «Неприятно выглядит и то, что Навальный не признает своих ошибок, а начинает дешево выкручиваться», — сказал Минченко. По его словам, поведение оппозиционера напоминает ему «поведение лживого мелкого чиновника».