{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голосовать в регионе просто некому. Это кошмар властей: избиратели уехали, а выписаться забыли
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,57
Динамика за 2 недели
Евро 67,93
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 октября 2017
19 октября 2017
13:44  20 октября 2017 0

Подельница режиссера Серебренникова сбежала из России в Латвию

Заседание Басманного суда о вынесении решения о мере пресечения по уголовному делу Кириллу Серебренникову. Москва, серебренников кирилл
Доверенное лицо Кирилла Серебренникова подалось в бегаФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Дело о хищении миллионов в "Гоголь-центре"
все новости сюжета

Продюсер Екатерина Воронова сбежала из России. Об этом в Мосгорсуде заявили следователи на заседании по оспариванию заочного ареста подозреваемой по громкому делу «Седьмой студии».

Екатерина Воронова рассматривается как доверенное лицо арестованного ранее по тому же делу режиссера Кирилла Серебренникова. По версии следствия, она покинула Россию в мае 2017 года, уничтожив перед тем часть финансовых документов, сообщает «Федеральное агентство новостей». Сейчас Воронова скрывается в Латвии.

Как напоминает kp.ru, Екатерина Воронова вместе с Кириллом Серебренниковым обвиняются в мошенничестве с целью хищения 68 миллионов рублей из бюджета. Режиссер был помещен под арест в августе текущего года. Продюсер была объявлена в международный розыск, теперь суд подтвердил правильность предыдущего решения о заочном аресте.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров