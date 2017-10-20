Подельница режиссера Серебренникова сбежала из России в Латвию

13:44 20 октября 2017 0

Доверенное лицо Кирилла Серебренникова подалось в бега Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Продюсер Екатерина Воронова сбежала из России. Об этом в Мосгорсуде заявили следователи на заседании по оспариванию заочного ареста подозреваемой по громкому делу «Седьмой студии».

Екатерина Воронова рассматривается как доверенное лицо арестованного ранее по тому же делу режиссера Кирилла Серебренникова. По версии следствия, она покинула Россию в мае 2017 года, уничтожив перед тем часть финансовых документов, сообщает «Федеральное агентство новостей». Сейчас Воронова скрывается в Латвии.

Как напоминает kp.ru, Екатерина Воронова вместе с Кириллом Серебренниковым обвиняются в мошенничестве с целью хищения 68 миллионов рублей из бюджета. Режиссер был помещен под арест в августе текущего года. Продюсер была объявлена в международный розыск, теперь суд подтвердил правильность предыдущего решения о заочном аресте.