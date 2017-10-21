В Екатеринбурге экстренно сел пассажирский самолет из Сургута

На кухне лайнера сломалась печь (фото из архива)
Пассажирский самолет, следовавший рейсом «Сургут—Москва», экстренно приземлился в Екатеринбурге. Причиной стала поломка оборудования на кухне Airbus.
Как сообщил «Интерфаксу» собственный источник, аварийная ситуация произошла, когда самолет следовал над Ханты-Мансийском. Из-за скачка напряжения на кухне произошла поломка печи, но пожара не последовало. Диспетчеры рекомендовали экипажу приземлиться на ближайшем аэродроме.
Посадка в Кольцово прошла благополучно. Пассажиров пересадили на другой самолет, уточняет агентство.