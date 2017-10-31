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31 октября 2017
30 октября 2017
08:45  31 октября 2017 2

Чубайс предсказал энергетический кризис в России

VIII Гайдаровский форум, второй день. Москва, чубайс анатолий, рука у лица
По мнению Чубайса, через 6-7 лет стране станет не хватать имеющихся мощностейФото: Владимир Андреев © URA.RU

Энергетический ресурс России исчерпается через 6-7 лет, если государство не найдет способ увеличения имеющихся мощностей, заявил председатель правления ОАО «Роснано» Анатолий Чубайс.

«Есть эксперты, которые говорят, что темпы роста спроса на электроэнергию в нашей стране скоро будут превышать возможности роста имеющихся мощностей. Тем не менее, на сегодня у нас запас есть. И нет никакого кризиса», — заявил Чубайс в интервью «Российской газете».

Он предложил вспомнить ситуацию десятилетней давности, когда во многих важнейших регионах России не хватало мощностей. Страна вышла из этой проблемы с помощью реформы энергетики, и за последние десять лет в результате этой реформы в России были введены 35 тыс. мегаватт, что является рекордными объемами, добавил Чубайс.

По его словам, если государство в этом вопросе будет бездействовать и не найдет новый источник мощностей, это вновь может привести страну к проблеме нехватки энергетических ресурсов, что в свою очередь приведет к драматическим последствиям. Также при дефиците электроэнергии цены могут увеличиться в разы.

«Если делать прогноз на будущее, то в нем практически все сходятся на мысли, что этот ресурс исчерпается. Думаю, в диапазоне от шести до семи лет, если не обеспечивать новые вводы, мы снова получим такую же проблему, из которой вышли благодаря реформе», — подчеркнул Анатолий Чубайс.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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