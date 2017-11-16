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17 ноября 2017
16 ноября 2017
Главные новости Москвы
23:32  16 ноября 2017 0

Число жертв страшного ДТП в Марий Эл выросло до 14 человек

Причиной ДТП могло стать ухудшение погодных условийФото: пресс-служба СКР

В результате столкновения микроавтобуса и лесовоза вечером 16 ноября погибли 14 человек, еще шестеро доставлены в медицинские учреждения. Среди пассажиров микроавтобуса были дети.

По уточненным данным, столкновение произошло около 17:30 в районе на 64 км автодороги «Йошкар-Ола — Козьмодемьянск», сообщает пресс-служба СКР.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл организована доследственная проверка, — говорится в сообщении. — Руководство следственного подразделения, наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты выехали на место происшествия для проведения необходимых проверочных мероприятий».

В Марий Эл микроавтобус врезался в грузовик

По данным УГИБДД по Республике Марий Эл, микроавтобуc Mercedes Sprinter 2015 года выпуска, вместимостью 20 человек, направлялся из Йошкар-Олы в сторону поселка Юрино. Машина, принадлежавшая индивидуальному предпринимателю, была заполнена пассажирами. Предварительной версией столкновения микроавтобуса с лесовозом стало ухудшение погодных условий.

Евгений Александров
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