Netflix показал новогоднее обращение Путина к американцам. ВИДЕО

01:27 30 декабря 2017 0

Популярнейший американский кинопортал порадовал зрителей предновогодним роликом Фото: Pixabay.com

Американский кинопортал Netflix представил зрителям новогодний трейлер популярного сериала «Черное зеркало». В ролике объединили реальные события 2017 года и кадры из выдуманной реальности вроде новогоднего обращения президента России Владимира Путина к гражданам Америки.

Как сообщает RT, выпуск трейлера приурочен к предстоящей премьере 4 сезона сериала. В двухминутном видео под песню Happy New Year группы Abba показываются кадры из прошлого сезона «Черного зеркала» вместе с важными моментами уходящего года. В частности, зрители увидели в ролике робота Софию, взрыв космической ракеты, уличные столкновения националистов с полицией в Шарлотсвиле и многое другое. Также создатели сериала удивили аудиторию видеообращением Владимира Путина, в котором вместо привычного россиянам поздравления прозвучали слова «Дорогие граждане Америки, будущее ярче, чем кажется».

Ранее компания Netflix оказалась в центре скандала из-за обвинения одного из актеров штата, Кевина Спейси, в домогательствах. После этого сообщалось, что портал намерен закрыть сериал «Карточный домик», в котором снимался мужчина, но после принял решение продолжить съемки без провинившегося актера.