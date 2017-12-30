{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Кремле отдохнут только три дня. У Поклонской есть муж. Челябинские депутаты устроили стрельбу в честь Нового года
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,87
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
30 декабря 2017
29 декабря 2017
01:27  30 декабря 2017 0

Netflix показал новогоднее обращение Путина к американцам. ВИДЕО

Популярнейший американский кинопортал порадовал зрителей предновогодним роликомФото: Pixabay.com

Американский кинопортал Netflix представил зрителям новогодний трейлер популярного сериала «Черное зеркало». В ролике объединили реальные события 2017 года и кадры из выдуманной реальности вроде новогоднего обращения президента России Владимира Путина к гражданам Америки.

Как сообщает RT, выпуск трейлера приурочен к предстоящей премьере 4 сезона сериала. В двухминутном видео под песню Happy New Year группы Abba показываются кадры из прошлого сезона «Черного зеркала» вместе с важными моментами уходящего года. В частности, зрители увидели в ролике робота Софию, взрыв космической ракеты, уличные столкновения националистов с полицией в Шарлотсвиле и многое другое. Также создатели сериала удивили аудиторию видеообращением Владимира Путина, в котором вместо привычного россиянам поздравления прозвучали слова «Дорогие граждане Америки, будущее ярче, чем кажется».

Ранее компания Netflix оказалась в центре скандала из-за обвинения одного из актеров штата, Кевина Спейси, в домогательствах. После этого сообщалось, что портал намерен закрыть сериал «Карточный домик», в котором снимался мужчина, но после принял решение продолжить съемки без провинившегося актера.

Наталья Полетавкина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров