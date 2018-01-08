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08 января 2018
04:58  08 января 2018 11

В Совфеде допустили выход России из ВТО из-за «беспредела» Евросоюза

Административные здания Москвы. Иллюстрации. Антон Белицкий , совет федераций
В Совете Федерации не исключают выхода России из ВТОФото: Антон Белицкий © URA.RU

Первый заместитель главы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников допустил выход России из Всемирной торговой организации (ВТО). Это может произойти в том случае, если суд удовлетворит иск Евросоюза о взыскании с России 1,39 € млрд в год за ограничение импорта свинины.

«Санкции вообще не согласуются с правилами Всемирной торговой организации. В случае удовлетворения иска Евросоюза мы, наверное, должны будем ограничить своё участие во Всемирной торговой организации, возможно, и полностью», — приводит RT слова сенатора, который также добавил, что Европа первая стала нарушать парвила ВТО, используя санкционную политику против России.

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Ранее, напомним, первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал требование ЕС о ежегодных выплатах беспределом, также отметив, что в случае положительного решения суда необходимо ставить вопрос о выходе РФ из ВТО.

Сергей Демин
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