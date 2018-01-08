В Совфеде допустили выход России из ВТО из-за «беспредела» Евросоюза

Первый заместитель главы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников допустил выход России из Всемирной торговой организации (ВТО). Это может произойти в том случае, если суд удовлетворит иск Евросоюза о взыскании с России 1,39 € млрд в год за ограничение импорта свинины.
«Санкции вообще не согласуются с правилами Всемирной торговой организации. В случае удовлетворения иска Евросоюза мы, наверное, должны будем ограничить своё участие во Всемирной торговой организации, возможно, и полностью», — приводит RT слова сенатора, который также добавил, что Европа первая стала нарушать парвила ВТО, используя санкционную политику против России.
Ранее, напомним, первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал требование ЕС о ежегодных выплатах беспределом, также отметив, что в случае положительного решения суда необходимо ставить вопрос о выходе РФ из ВТО.