Бузова и Батрутдинов открыли свой секрет к ЧМ-2018. ФОТО

Телеведущая Ольга Бузова и резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов примерили новую коллекцию одежды российского дизайнера Беллы Потемкиной. В Instagram популярной певицы появился новый пост, где звезды красуются в спортивных костюмах с логотипами чемпионата мира по футболу.
Бузова весьма умело заинтриговала своих подписчиков, начав подпись к фото словами: «Ну что?! ОТКРЫТЬ ВАМ СЕКРЕТ?!» Фанаты уже долгое время мучаются вопросом, в каких отношениях состоят звезды. Певица на отдыхе в Таиланде часто публиковала совместные с Батрутдиновым снимки, которые сопровождала хэштегом «дружбанаграни». Вот и на этот раз они якобы оказались «совершенно случайно» вместе. «Я сначала подумала что Оля хочет открыть правду про них с Тимуром»; «Так они встречаются или нет?»; «Хотелось бы, чтобы они были парой», — прокомментировали подписчики.
Как ранее сообщало «URA.RU», Бузову застукали с Бутрутдиновым на свидании, где они держались за руки. В объектив камеры неизвестного попало, как они совместно вышли из отеля и направились в кафе, где мило общались.