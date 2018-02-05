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05 февраля 2018
Главные новости Москвы
15:21  05 февраля 2018 1

Бузова и Батрутдинов открыли свой секрет к ЧМ-2018. ФОТО

Поклонники Бузовой и Батрутдинова мечтают, чтобы они стали настоящей паройФото: Ольга Бузова, Instagram
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Телеведущая Ольга Бузова и резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов примерили новую коллекцию одежды российского дизайнера Беллы Потемкиной. В Instagram популярной певицы появился новый пост, где звезды красуются в спортивных костюмах с логотипами чемпионата мира по футболу.

Бузова весьма умело заинтриговала своих подписчиков, начав подпись к фото словами: «Ну что?! ОТКРЫТЬ ВАМ СЕКРЕТ?!» Фанаты уже долгое время мучаются вопросом, в каких отношениях состоят звезды. Певица на отдыхе в Таиланде часто публиковала совместные с Батрутдиновым снимки, которые сопровождала хэштегом «дружбанаграни». Вот и на этот раз они якобы оказались «совершенно случайно» вместе. «Я сначала подумала что Оля хочет открыть правду про них с Тимуром»; «Так они встречаются или нет?»; «Хотелось бы, чтобы они были парой», — прокомментировали подписчики.

Как ранее сообщало «URA.RU», Бузову застукали с Бутрутдиновым на свидании, где они держались за руки. В объектив камеры неизвестного попало, как они совместно вышли из отеля и направились в кафе, где мило общались.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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