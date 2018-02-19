12:52 19 февраля 2018 7

Книга Насти Рыбки наделала переполоха в светских кругах Анастасия Вашукевич, Instagram

Тюменский фотограф Максим Денисенко разместил на своей странице в Instagram фото в стиле ню Насти Рыбки и Лесли (Анастасии Вашукевич и Александра Кириллова). «Пошумим?! Алекс Лесли и Настя Рыбка в объективе моей камеры. Ох, Дубай. Кого тут только не встретишь», — написал Денисенко в своем аккаунте. Читатели Instagram разочаровано отметили, что еще совсем недавно Настя Рыбка собиралась замуж за Олега Дерипаску.

1/2 Рыбка и Лесли попали в объектив тюменского фотографа Максим Денисенко, Instagram

Тюменский фотограф Максим Денисенко сейчас живет и работает в Дубае. Активно ведет аккаунты в социальных сетях, в которых рассказывает подробно о жизни в ОАЭ. «Абсолютная правда в моем аккаунте! Всегда», — пишет Денисенко.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд иск о защите чести и достоинства против Рыбки и Лесли. Вашукевич и Кириллов опубликовали фотографии и записи разговоров Дерипаски без его согласия.