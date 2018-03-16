В ООН сорвали выступление России о нарушении Украиной прав крымчан

В Женеве сорвано заседание Совета Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека, посвященное нарушению Украиной прав крымчан. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель рабочей группы при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.
«Выступление на площадке ООН сорвано. Не исключаю, что заседание могло быть отменено в том числе в связи с позицией украинской делегации, которая стремилась любым способом в связи с анонсированием мною разоблачения преступлений Украины против Крыма на заседании совета по правам человека ООН в Женеве сорвать указанное заседание», — заявил Молохов. При этом, по официальной версии, заседание отменили из-за забастовки персонала. Молохов добавил, что накануне сотрудники профсоюза ООН в Женеве были замечены в компании с представителями украинской делегации. Они встречались в одном из самых дорогих ресторанов города, уточняет RT.
О намерении Крыма подать десятки исков в Европейский суд по правам человека стало известно в конце февраля. Власти полуострова предъявили Украине претензии по поводу энерго- и водной блокады, напоминает телеканал 360.
Ранее Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по Крыму. В документе Россия называется «оккупирующей» державой, незаконно установившей свою юрисдикцию на полуострове.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведения референдума, на котором большинство крымчан проголосовали за присоединение к РФ. Тем не менее, власти Украины все еще считают Крым своей территорией и не перестают строить планы по возвращению полуострова.