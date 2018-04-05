По итогам марта 2018 года продажи легковых и легких коммерческих машин в России увеличились на 13,9%, составив 157 тысяч машин. По итогам первого квартала текущего года российский авторынок вырос на 21,7%. Согласно отчету Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), это более 329 тысяч машин.
Глава комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер сообщил, что в течение года также ожидается рост продаж. «Прогноз членов АЕБ — улучшение общих продаж примерно на 10% по сравнению с 2017 годом до уровня 1,75 млн штук», — приводит его слова телеканал 360.
В лидерах среди самых продаваемых автомобилей в марте — Lada Vesta, Lada Granta, Kia Rio, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Volkswagen Polo, Lada Largus, Renault Duster, Renault Kaptur и Renault Logan, сообщает сайт RNS.
Ранее сообщалось, что хэтчбек Ravon R2 признан самой доступной иномаркой в России. Его можно приобрести по цене от 439 тысяч рублей.