{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Жителя ХМАО отправят в колонию из-за друга, который уехал воевать за ИГИЛ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,58
Динамика за 2 недели
Евро 70,59
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
05 апреля 2018
19:10  05 апреля 2018 0

Россияне стали активнее покупать автомобили. В лидерах — Lada и Hyundai

Магистраль. Нижний Тагил, ваз, лада ларгус, lada, автомобиль
Авторынок в марте вырос почти на 14%Фото: Александр Мамаев © URA.RU

По итогам марта 2018 года продажи легковых и легких коммерческих машин в России увеличились на 13,9%, составив 157 тысяч машин. По итогам первого квартала текущего года российский авторынок вырос на 21,7%. Согласно отчету Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), это более 329 тысяч машин.

Глава комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер сообщил, что в течение года также ожидается рост продаж. «Прогноз членов АЕБ — улучшение общих продаж примерно на 10% по сравнению с 2017 годом до уровня 1,75 млн штук», — приводит его слова телеканал 360.

В лидерах среди самых продаваемых автомобилей в марте — Lada Vesta, Lada Granta, Kia Rio, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Volkswagen Polo, Lada Largus, Renault Duster, Renault Kaptur и Renault Logan, сообщает сайт RNS.

Ранее сообщалось, что хэтчбек Ravon R2 признан самой доступной иномаркой в России. Его можно приобрести по цене от 439 тысяч рублей.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров