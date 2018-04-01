Названы пять самых бюджетных иномарок в России

Российские автомобильные эксперты составили список бюджетных иномарок. Рейтинг доступных авто подготовил портал Carsweek.ru.
Самой доступной иномаркой в России признан компактный хэтчбек Ravon R2, его цена от 439 тысяч рублей. Автомобиль оснащен 1,2-литровым моторчиком с отдачей в 85 «сил». Второе место в рейтинге занял японский седан Datsun on-DO. Его стоимость от 444 тысяч рублей. В базовой комплектации машина оборудована 87-сильным двигателем и механической трансмиссией. Замыкает тройку лидеров Ravon Nexia, его цена начинается от 449 тысяч рублей. У этого авто указан только один двигатель — 106-литровый 1,5-литровый бензиновый атмосферник.
Четвертое место в рейтинге отдано китайскому седану Brilliance H230, его стартовая цена от 460 тысяч рублей. Китаец комплектуется 1,5-литровым агрегатом и 5-ступенчатой МКПП. Замыкает пятерку самых доступных авто также представитель китайского автопрома — FAW Oley. Цена этой модели начинается от 491 тысячи рублей. Автомобиль приводится в движение с помощью 102-сильного бензинового мотора и 5-ступенчатой «механики».
Все автомобили будут представлены на российском рынке, где, несмотря на падение доходов населения на 5-6% за последние несколько лет, специалисты отмечают рост продаж автомобилей.