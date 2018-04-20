14:14 20 апреля 2018 0

Интерпол считает, что Хахалева никогда не училась в университете Фото: mosmonitor.ru

К расследованию в отношении «золотой судьи» Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой подключился Интерпол. Эскперты международной организации криминальной полиции провели проверку по запросу российской полиции и установили, что Хахалева не заканчивала государственный университет в Тбилиси и работала по поддельному диплому. Интерпол считает, что Хахалева не то что не закончила вуз и подделала диплом, не доучившись, а вообще там никогда не являлась студенткой, сообщает издание «Московский монитор».

Согласно официальным данным, Елена Хахалева в 1991 году закончила в Тбилиси государственный университет и получила диплом о высшем юридическом образовании серии PB № 513043. На основании этого диплома Хахалева в 2000 году получила статус судьи.

Следователи установили, что в личном деле Хахалевой в краевом суде находится «документ», заверенный краснодарским нотариусом Диковой Т. П., который заменяет собой диплом Тбилисского государственного университета в том, что она в 1985 году поступила в ТГУ и в 1991 году окончила его полный курс по специальности «юриспруденция». Решением государственной экзаменационной комиссии от 20 июня 1991 года Хахалевой Е. В. присвоена квалификация «юрист». На этом «документе» указано, что диплом выдан в Тбилиси, при этом в нем отсутствуют подписи должностных лиц и печать вуза.

«Согласно информации, предоставленной Тбилисским государственным университетом имени Иванэ Джавахишвили, за 1988—1991 годы нет данных о поступлении в университет и предоставлении квалификации Хахалевой Елене Владимировне. Согласно дипломным записям университета, не было выдано ни одного диплома по названию предмета в 1991 году. Диплом PB № 513043 не зарегистрирован в вышеупомянутых записях. Согласно записям о регистрации дипломов в 1988—1991 годах, дипломы серии РВ не выдавались университетом», — говорится в сообщении Интерпола.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Елена Хахалева получила прозвище «золотой судьи» после того, как потратила на свадьбу своей дочери два миллиона долларов. Разумеется, сразу возник вопрос, откуда у судьи такие деньги. Сама она оправдалась, что деньги на торжество выделил ее бывший супруг — бизнесмен Роберт Хахалев, а Николай Басков, Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Иосиф Кобзон и другие звезды на свадьбе были лишь гостями.

Позже известный адвокат Сергей Жорин опубликовал сенсационную новость. После разразившегося свадебного скандала он обнаружил в базе данных МВД заявление Елены Хахалевой о том, что у нее три высших образования и все три диплома оказались утеряны. «А теперь новость дня. Готовы? Елена #Хахалева обратилась в полицию с заявлением об утере 3-х дипломов о высшем образовании! Потеряла! Сразу три!» — написал звездный адвокат, который ранее заявил, что судья потратила на свадьбу дочери «два миллиона долларов». Позже в Сети появилось фото, на котором Хахалева находится в компании с криминальным авторитетом Ревазом Бухникашвили по прозвищу Пецо.