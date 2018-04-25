В правительстве посчитали чрезмерным запрет продажи спиртного нетрезвым россиянам

09:46 25 апреля 2018 4

Выкладка алкоголя в магазинах также останется прежней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Минэкономразвития выступили против предложенного Минздравом запрета на продажу алкоголя нетрезвым покупателям. Ведомство одобряет борьбу со злоупотреблением спиртным, но подобную инициативу считает перебором.

В поддержку этой точки зрения выступили также владельцы заведений, пишут «Известия». «Мы и сейчас не продаем алкоголь нетрезвым и явно неадекватным людям, определяя их состояние интуитивно», — пояснил глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

Также в Минэкономразвития не одобрили закрытую выкладку спиртных напитков в магазинах. По оценке ведомства, это может негативно сказаться на развитии предпринимательства.

В 2017 году Минздрав предложил ввести запрет на продажу алкоголя пьяным клиентам. В ведомстве также предложили обустроить места продажи спиртного в магазинах так, чтобы оно не попадалось на глаза покупателям, напоминает сайт VSE42.RU. С критикой в адрес законопроекта тогда выступили многие. Так, депутат Госдумы Василий Власов назвал такую инициативу «каплей в море» в борьбе с алкоголизмом. Он также отметил, что продавцам будет затруднительно определить степень опьянения клиента, передавал телеканал 360.