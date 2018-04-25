Пушков жестко ответил генсеку Совета Европы, угрожавшему России

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал угрозы Совета Европы (СЕ) в отношении России, отказавшейся платить взносы в организацию. Член Совета Федерации высказал свою позицию в Twitter.
«ПАСЕ надо не резолюции множить, а думать, как вернуть Россию. Иначе СЕ рискует не только лишиться российских денег, но и России как таковой», — написал Пушков в микроблоге. Подписчики поддержали сенатора. «Давным давно пора бежать от таких „партнеров“!»; «Пора что-то свое создавать на площадке ШОС»; «Без России они там друг друга начали грызть сразу»; «Напугали, им только деньги и нужны, откуда такое гипертрофированное чувство собственной важности?» — возмущаются пользователи.
Ранее руководитель ПАСЕ (Парламентской ассамблеи Совета Европы) Турбьерн Ягланд назвал неприемлемым отказ России платить взносы в бюджет Совета Европы, пишет RT. Ягланд заявил, что международная организация может «принять некие меры» в отношении России. Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов в ответ на это заявил «Национальной службе новостей», что СЕ находится на грани развала, а выпады генсека в сторону России похожи на «предсмертную агонию».
Отношения между Россией и Советом Европы ухудшились после того, как российских представителей в ПАСЕ лишили права голоса из-за позиции по Крыму, напоминает «Федеральное агентство новостей». В конце 2017 года Россия решила заморозить часть выплат в бюджет СЕ до тех пор, пока полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее не будут полностью восстановлены, уточняют Nation News.