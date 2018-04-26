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26 апреля 2018
25 апреля 2018
01:24  26 апреля 2018 0

Ученые пожаловались Медведеву на действия Роскомнадзора. Ведомство изменит тактику «деградации» Telegram

Мессенджеры: Telegram, ICQ. Екатеринбург , запрет, соцсети, сеть, мессенджер, telegram, телеграм, мобильное приложение, приложения для телефона, блокировка, комуникации
Роскомнадзор изменит систему блокировки IP-адресов TelegramФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Telegram в России пытаются заблокировать
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Совет общества научных работников обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву из-за действий Роскомнадзора по «деградации» Telegram. По словам ученых, это привело к ограничению доступа к почти 18 миллионам IP-адресов, в числе которых оказались важные для научной работы ресурсы.

В частности, в обращении речь шла об архивах научных журналов издательства Wiley, поисковой системе Google, библиотеке Java, сайте журнала Science, специализированной сети научных контактов ResearchGate и многом другом.

Более того, из-за регулярных сбоев информационной системы Российского фонда фундаментальных исследований, сорвались сроки подачи заявок на конкурсы грантов, пишет Life. По мнению авторов обращения, никакое судебное решение на в силах оправдать вред, который был нанесен «отечественной науке и всему российскому обществу».

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«История с Telegram — это репетиция отключения России от Интернета»

Несколько позже, после закрытой встречи в Роскомнадзоре, глава Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников заявил, что ведомство пообещало изменить тактику действий относительно мессенджера. Специалисты не будут «веерно вносить в реестр запрещённой информации крупные подсети» и начнут делать это более точечно.

Блокировка IP-адресов, на которых работает Telegram, началась 16 апреля. Действия Роскомнадзора стали следствием отказа Павла Дурова передать ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей мессенджера, напоминает «Национальная служба новостей».

Сергей Демин
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