«Яндекс» назвал «деградацию» Telegram ударом по всему Рунету

Интернет-компания «Яндекс» считает попытки Роскомнадзора привести мессенджер Telegram к полной деградации опасными для всего Рунета. Надзорное ведомство в ночь на 27 апреля заблокировало пять IP-адресов компании.
О недовольстве политикой Роскомнадзора рассказал директор «Яндекс» по связям с общественностью Очир Манджиков. Он выразил мнение, что несвобода и отсутствие выбора для пользователей является самым опасным последствием этого процесса, передает радиостанция «Эхо Москвы». «Российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции. Ограничение доступа к глобальным и российским интернет-сервисам навредит прежде всего Рунету», — рассказал Манджиков. Он добавил, что в ночь на 27 апреля техническим специалистам пришлось поддерживать доступность сервисов компании и «мониторить ситуацию». «Мы ждем разъяснений Роскомнадзора», — отметил представитель «Яндекса».
Помимо IP-адресов «Яндекса», в ночь с 26 на 27 апреля в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзор включил IP-адреса социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter, Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников Liveinternet, передает телеканал 360. В самом ведомстве блокировку адресов отрицают. «Попадание в реестр отдельных IP-адресов связано с технологическими особенностями работы системы. Операторам связи данные адреса с целью ограничения доступа не направлялись», — цитирует РАПСИ заявление Роскомнадзора.