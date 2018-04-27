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27 апреля 2018
15:08  27 апреля 2018 1

«Яндекс» назвал «деградацию» Telegram ударом по всему Рунету

Клипарт. Интернет-приложения. Екатеринбург, ноутбук, интернет, яндекс, поисковая система, поисковик
Техническим специалистам компании пришлось поддерживать доступность сервисовФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Telegram в России пытаются заблокировать
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Интернет-компания «Яндекс» считает попытки Роскомнадзора привести мессенджер Telegram к полной деградации опасными для всего Рунета. Надзорное ведомство в ночь на 27 апреля заблокировало пять IP-адресов компании.

О недовольстве политикой Роскомнадзора рассказал директор «Яндекс» по связям с общественностью Очир Манджиков. Он выразил мнение, что несвобода и отсутствие выбора для пользователей является самым опасным последствием этого процесса, передает радиостанция «Эхо Москвы». «Российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции. Ограничение доступа к глобальным и российским интернет-сервисам навредит прежде всего Рунету», — рассказал Манджиков. Он добавил, что в ночь на 27 апреля техническим специалистам пришлось поддерживать доступность сервисов компании и «мониторить ситуацию». «Мы ждем разъяснений Роскомнадзора», — отметил представитель «Яндекса».

Помимо IP-адресов «Яндекса», в ночь с 26 на 27 апреля в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзор включил IP-адреса социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter, Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников Liveinternet, передает телеканал 360. В самом ведомстве блокировку адресов отрицают. «Попадание в реестр отдельных IP-адресов связано с технологическими особенностями работы системы. Операторам связи данные адреса с целью ограничения доступа не направлялись», — цитирует РАПСИ заявление Роскомнадзора.

Павел Маркуш
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