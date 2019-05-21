Галкин построит церковь для Пугачевой

Телеведущий Максим Галкин планирует построить часовню для певицы Аллы Пугачевой. Такой подарок своей жене пародист решил сделать по случаю ее 70-летия, которое она отметила в этом году.
«Галкин собирается построить часовню в готическом стиле», — сообщает издание StarHit. Для этих целей, как сообщает портал, телеведущий расширил территорию около своего дома в деревне Грязь в Подмосковье, выкупив несколько пустующих соседних участков.
Выбрать для церкви неоготический стиль посоветовала ближайшая подруга Примадонны Алина Редель. Она предложила взять за основу церковь Святых апостолов Петра и Павла в Санкт-Петербурге, уточняют «Дни.ру». Такая постройка будет хорошо сочетаться с домом-замком Пугачевой и Галкина, считает Редель.
В деревню Грязь супруги переехали после свадьбы в 2011 году, там они растят дочь Лизу и сына Гарри. Галкин часто публикует видео и фотографии детей на своей странице в Instagram. Накануне телеведущий показал, как Гарри занимается прокладыванием проводов, стуча игрушечным молотком, а Лиза «разговаривает с синичками».