Галкин построит церковь для Пугачевой

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
21 мая 2019 в 08:05
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Максим Галкин расширил территорию своих владений в деревне Грязь в ПодмосковьеФото: страница Максима Галкина в Instagram

Телеведущий Максим Галкин планирует построить часовню для певицы Аллы Пугачевой. Такой подарок своей жене пародист решил сделать по случаю ее 70-летия, которое она отметила в этом году.

«Галкин собирается построить часовню в готическом стиле», — сообщает издание StarHit. Для этих целей, как сообщает портал, телеведущий расширил территорию около своего дома в деревне Грязь в Подмосковье, выкупив несколько пустующих соседних участков.

Выбрать для церкви неоготический стиль посоветовала ближайшая подруга Примадонны Алина Редель. Она предложила взять за основу церковь Святых апостолов Петра и Павла в Санкт-Петербурге, уточняют «Дни.ру». Такая постройка будет хорошо сочетаться с домом-замком Пугачевой и Галкина, считает Редель.

В деревню Грязь супруги переехали после свадьбы в 2011 году, там они растят дочь Лизу и сына Гарри. Галкин часто публикует видео и фотографии детей на своей странице в Instagram. Накануне телеведущий показал, как Гарри занимается прокладыванием проводов, стуча игрушечным молотком, а Лиза «разговаривает с синичками».

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