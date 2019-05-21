«Диссернет» обвинил мэра Екатеринбурга в плагиате: 28% диссертации скопировано

Высокинский заявляет, что готов к проверкам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Портал Dissernet.org опубликовал экспертизу кандидатской диссертации мэра Екатеринбурга Александра Высокинского. Согласно экспертизе, 28% содержательной части работы скопировано с других источников.

Диссертация называется «Формирование системы планирования и активизации инвестиционной деятельности в регионе», чиновник защитил ее в 1999 году в Уральской академии государственной службы (нового руководителя которой самого обвинили в плагиате). В работе 188 страниц, содержательная часть (если не учитывать титул, оглавление, введение, библиографию и приложения) составляет 146 страниц. Из них 41 страница содержит текст, скопированный с других источников.

Скриншот: со страницы Сергея Пархоменко в Facebook

Больше всего заимствований — из диссертации Оксаны Червонной, защищенной годом ранее. Второй источник, откуда брался текст, — «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов…». Чаще всего скопированные фрагменты — это два-три абзаца, в ряде мест — почти целые страницы. «Если нет ссылок, мы расцениваем это как некорректное копирование, а в диссертации Высокинского нет ссылок на работы, откуда взят этот текст», — рассказал «URA.RU» представитель «Диссернета» в Екатеринбурге Кирилл Денисов.

Диссертацию Высокинского уже активно обсуждают в Сети — пост про нее опубликовал сооснователь и координатор проекта «Диссернет» Сергей Пархоменко. «Картина абсолютно прозрачная. Он стащил чужое — легко, непринужденно, с милой улыбкой на устах, уверенно глядя в глаза свидетелям и жертвам покражи, — написал Пархоменко. — Ну вот в точности так, как делал это, обсуждая с протестующими жителями Екатеринбурга аферу, которую ему поручили защищать… Ну, может, и не сам драл эти куски, а другому заплатил за дранье, — какая разница».

Он же обвиняет Высокинского еще и в подлоге статистических данных. «Это когда тащат из чужого исследования статистические сведения за определенный период, а потом при помощи простого исправления дат их „освежают“: меняют, скажем, 1994 на 1996 год, а сами данные оставляют как есть, без изменений. — пояснил Пархоменко. — Такой подлог обычно считается твердым доказательством намеренной покражи текста: человек не только что-то свистнул „по незнанию“, но еще и манипулировал свистнутым, приспосабливал к своей нужде».

«Александр Геннадьевич уже комментировал эту тему, сообщив, что его диссертация неоднократно проверялась, в 2010 и 2013 году, и, возможно, плагиатом была посчитана статистика, которая использовалась при написании работы. Он готов к новым проверкам», — сообщила «URA.RU» пресс-секретарь Высокинского Виктория Мкртчян.