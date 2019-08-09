Источник: у владельцев взорванного курганского катафалка были проблемы в другом регионе

Машины «Реквиема» горят не только в Кургане, (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Причину, по которой у курганской ритуальной компании «Реквием» сгорел второй за год катафалк, нужно искать не в Кургане, а в ХМАО. Такое предположение высказали источники «URA.RU», вспомнив конфликты этого похоронного бюро в Сургуте.

«В Кургане работают две ритуальные компании с названием „Реквием“. Первая — местная и крупная, вторая — небольшая, зарегистрированная в Сургуте. Катафалк сгорел у второй. Машины этой компании жгли и раньше, еще в Сургуте. Это однозначно месть оттуда», — добавил собеседник. По его данным, в Сургуте «Реквием» успел стать участником нескольких конфликтов, в том числе связанных с обманом клиентов, а в Кургане эта компания «явно не представляла конкуренции» крупным участникам рынка.

С такими доводами согласен и руководитель некоммерческого партнерства «Объединение похоронных организаций Курганской области» Артур Пономарев. «На этом рынке сейчас все спокойно, конфликтов давно нет. Все вопросы решаются мирно», — заявил он.

Директор курганского «Реквиема» Андрей Калачин заверил «URA.RU», что стычек с сургутской компанией у него не было: «Нам они явно не конкуренты». Все споры ограничились жалобами в УФАС. В сургутском «Реквиеме» отказались от комментариев агентству.

Ранее в Сургуте компания «Реквием» открылась в здании детского сада «Гулливер». Ситуация тогда возмутила мэра города Вадима Шувалова, однако в компании заявили, что шум вокруг их конторы — происки конкурентов. Источники «URA.RU» утверждают, что сургутский и курганский «Реквиемы», у которых жгут машины — одна и та же компания.