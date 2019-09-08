07 сентября 2019

Наездники в масках обстреляли автобус с журналистами и наблюдателями на границе Красноярского края и Тывы

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Толпа людей верхом на лошадях обстреляла автобус с журналистами (архивное фото)Фото: Анна Майорова © URA.RU

В субботу на границе Красноярского края и Республики Тыва толпа людей в масках обстреляла автобус с журналистами и наблюдателями. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Госдумы Сергей Натаров.

По его словам, нападение произошло вечером 7 сентября. На место происшествия приезжали республиканский отряд быстрого реагирования и несколько экипажей краевой полиции. «Начаты следственные действия и поиски боевиков, устроивших обстрел», — написал парламентарий.

По предварительным данным, автобус остановила толпа из 30-40 человек верхом на лошадях, в масках и с оружием. Они якобы заблокировали автобус и прострелили колеса. Пострадавших нет.

8 сентября в России пройдет единый день голосования. Граждане страны будут выбирать губернаторов, депутатов законодательных органов регионов, муниципалитетов, депутатов Госдумы и региональных парламентов по одномандатным округам.

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