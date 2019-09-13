Экономист раскрыл смысл предложения главы ВТБ об освобождении бедных от налогов

Андрей Костин возвращает в публичное поле дискуссию о введении прогрессивной шкалы налогообложения, полагает эксперт Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава банка ВТБ Андрей Костин, предлагая освободить бедных россиян от налогов, пытается вернуться в публичное поле идею о переходе России к прогрессивной шкале налогообложения. Такое мнение высказал доктор экономических наук Никита Кричевский.

«В переводе на русский глава ВТБ предложил не столько освободить наименее обеспеченных от подоходного налога, сколько возобновить дискуссию с выходом на конкретику о прогрессивной шкале. Впрочем, Костин сам своей смелости испугался и недоговорил. На чем его тут же поймал [глава Минфина РФ Антон] Силуанов», — написал эксперт в своем telegram-канале «Антискрепа», намекая на то, что предложения банкира не будут приняты из-за позиции либерального экономического блока правительства РФ.

Ранее председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил освободить россиян с низкими доходами от налогов. Костин предложил «аккуратно смягчить» политику в налоговой сфере. Одно из предложений главы ВТБ — снизить налоговое бремя «в эквиваленте роста собираемости, которое ФНС считает устойчивым». «У нас есть конкретные ниши, например, можно решить проблему для самых незащищенных людей с низкими доходами, освободить их от налогов», — сказал глава госбанка, выступая на Московском финансовом форуме.