Овечкин вступился за уральского хоккеиста Кузнецова, употреблявшего кокаин

Александр Овечкин считает, что критиковать Евгения Кузнецова сейчас не стоит Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Оказавшегося в центре допингового скандала уральского хоккеиста Евгения Кузнецова не следует жестко критиковать. Такое мнение высказал знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин, являющийся одноклубником Кузнецова по команде НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

«Лучше всего просто поддержать Кузнецова, быть с ним на одной стороне и не оставлять его одного. Когда возникают сложности, нужно сплотиться. Мы будем поддерживать Женю. Нужно забыть обо всём этом и надеяться, что он больше не совершит ошибку. Все ведь допускают оплошности, не так ли? К сожалению, ошибка Кузнецова стала достоянием общественности, но не думаю, что он должен постоянно просить прощения. Он уже принёс извинения семье, болельщикам и руководству клуба», — приводит слова Овечкина Washington Post.

23 августа Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала воспитанника челябинского ХК «Трактор» Евгения Кузнецова за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе спортсмена с чемпионата мира был обнаружен кокаин. Он сможет снова играть в турнирах под эгидой IIHF только 12 июня 2023 года, когда ему будет уже 31 год. Однако на НХЛ действие данной дисквалификации не распространяется: за североамериканские хоккейные клубы уральский спортсмен сможет без каких-либо проблем.

Ранее в интернете появилось видео с Евгением Кузнецовым, где он запечатлен в гостиничном номере рядом с порошком белого цвета. Спортсмен заявил, что съемка была сделана год назад в Лас-Вегасе после победы его команды на Кубке Стэнли.