Захарова посоветовала США извиниться перед Югославией

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Захарова считает, что Штатам надо извиниться за бомбардировкиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американские власти обязаны принести свои извинения перед сербами за бомбардировки 1999 года.

«Штатам надо сначала извиниться перед теми, кого бомбили. И уже потом призывать «двигаться вперед», — написала Захарова на своей странице в Facebook. Также она считает, что США должны выплатить и компенсации жертвам ударов НАТО.

Пост Захаровой стал реакцией на слова американского посла в Белграде Кайла Скотта. Тот призывал сербов наладить отношения с США и относиться к событиям прошлых лет в «более широкой перспективе».

Военная операция НАТО против Югославии началась в марте 1999 года. За 78 дней прошло 38 тысяч боевых вылетов. В результате бомбардировок погибли более трех тысяч человек.

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