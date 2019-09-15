Захарова посоветовала США извиниться перед Югославией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американские власти обязаны принести свои извинения перед сербами за бомбардировки 1999 года.
«Штатам надо сначала извиниться перед теми, кого бомбили. И уже потом призывать «двигаться вперед», — написала Захарова на своей странице в Facebook. Также она считает, что США должны выплатить и компенсации жертвам ударов НАТО.
Пост Захаровой стал реакцией на слова американского посла в Белграде Кайла Скотта. Тот призывал сербов наладить отношения с США и относиться к событиям прошлых лет в «более широкой перспективе».
Военная операция НАТО против Югославии началась в марте 1999 года. За 78 дней прошло 38 тысяч боевых вылетов. В результате бомбардировок погибли более трех тысяч человек.