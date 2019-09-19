Заворотнюк не заплатила за лечение ни копейки

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Клипарт. Страница Анастасии Заворотнюк в Instagram. Екатеринбург, заворотнюк анастасия
Анастасия Заворотнюк не платит за терапию, благодаря друзьямФото: страница Анастасии Заворотнюк в Instagram @a_zavorotnyuk

Актриса Анастасия Заворотнюк не платит за лечение, благодаря помощи близких. Им удалось поместить ее в частную московскую клинику и организовать курсы лучевой терапии за счет полиса обязательного медицинского страхования (ОМС).

«С лечением Анастасии помогли друзья. Они сумели привязать ее по полису ОМС к одной из лучших частных больниц Москвы», — передает telegram-канал Baza. Благодаря полису, семья актрисы якобы «не платит за нахождение в клинике ни копейки». Авторы сообщения уточняют, что Заворотнюк не впадала в кому и у нее не было полиорганной недостаточности и пневмонии.

Артистка находится в клинике, принимающей пациентов на любой стадии заболевания. Врачи диагностировали у звезды сериала «Моя прекрасная няня» рак головного мозга. Состояние Заворотнюк оценивается как стабильно тяжелое, но врачи продолжают терапию, направленную на коррекцию отека мозга, сообщает «Дни.ру».

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