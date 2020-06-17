В «Горбачев-фонде» ответили на сообщения о передаче Карелии

СССР не планировали передавать Карелию Финляндии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заявление экс-дипломат, бывший эксперт МИД Финляндии Юкка Сеппинен о том, что в СССР при Михаиле Горбачеве готовы были начать переговоры о передаче Карелии Финляндии, не соответствует действительности. Об этом заявил руководитель пресс-службы «Горбачев-фонда» Павел Палажченко.

По его словам, эта информация является ложью. «Ничего подобного не было, ничего подобного быть не могло, никогда не обсуждалось», — цитирует его РИА «Новости». Палажченко считает, что таким образом Сеппинен пытается скомпрометировать экс-президента Финляндии Мауно Койвисто.

Руководитель пресс-службы «Горбачев-фонда» заявил, что заявления финского экс-дипломата не подтверждают опубликованные беседы лидеров двух стран. Те разговоры опровергают тезисы Сеппинена.

Ранее Сеппинен в своей книге сообщил, что в Советском Союзе готовы были начать переговоры о передаче Карелии. Согласно его воспоминаниям, против возвращения территории Финляндии выступал на тот момент президент страны Мауно Койвисто. Экс-сотрудник КГБ в разговоре с URA.RU заявил, что такие разговоры действительно могли вестись.

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