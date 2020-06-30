Как пандемия повлияла на потребительские привычки? На URA.RU стартует стрим

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Деньги. Челябинск, деньги, карман
Какие стратегии потребительского поведения выбирают сегодня россияне? Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Коронавирус заставил пересмотреть ценности и потребительское поведение россиян. Как вести себя в условиях экономического кризиса? На этот и другие вопросы вы сможете найти ответ во время стрима на youtube-канале URA.RU.

Совсем скоро директор дивизиона «Екатеринбург» УБРиР Олег Попков, доктор экономических наук, проектор УрГЭУ Максим Марамыгин и заместитель председателя Некоммерческого объединения «Уральский банковский союз» Евгений Болотин расскажут, какие стратегии потребительского поведения выбирают сегодня россияне и стоит ли брать кредиты во время пандемии.

Если у вас возникли другие вопросы — прямо сейчас задавайте их на страницах в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и Facebook или оставляйте прямо под этой новостью.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Экономика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...