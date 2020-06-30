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Совсем скоро директор дивизиона «Екатеринбург» УБРиР Олег Попков , доктор экономических наук, проектор УрГЭУ Максим Марамыгин и заместитель председателя Некоммерческого объединения «Уральский банковский союз» Евгений Болотин расскажут, какие стратегии потребительского поведения выбирают сегодня россияне и стоит ли брать кредиты во время пандемии.

Коронавирус заставил пересмотреть ценности и потребительское поведение россиян. Как вести себя в условиях экономического кризиса? На этот и другие вопросы вы сможете найти ответ во время стрима на youtube-канале URA.RU .

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