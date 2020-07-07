URA.RU опубликовало хронологию первого дня задержания Ивана Сафронова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене

7 июля советник главы Роскосмоса, бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов был задержан по подозрению в госизмене. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. URA.RU публикует хронологию событий, которые произошли во вторник.

Сафронова задержали в полдень 7 июля. Раньше он был военным обозревателем «Коммерсанта», в последние два месяца работал советником гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина. В госкорпорации Сафронов занимался выстраиванием информационной политики, а также курировал некоторые спецпрограммы. При этом главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин не знал причин задержания своего бывшего сотрудника.

Вскоре пресс-служба ФСБ назвала причину задержания Сафронова — государственная измена. По версии силовиков, советник главы Роскосмоса собирал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ и передавал их одной из спецслужб НАТО. В Кремле сообщили, что узнали о задержании Сафронова из СМИ и добавили, что происшествие не связано с его журналисткой деятельностью. В Роскосмосе также заявили, что дело не связано с деятельностью госкорпорации. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подчеркнул, что его советник не имел доступа к секретным сведениям. При этом политик отметил порядочность Сафронова.

Иван Сафронов после задержания Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В telegram-каналах вспомнили статью Сафронова в «Коммерсанте» о контракте на поставку в Египет истребителей Су-35. После ее публикации госсекретарь США Майк Помпео угрожал Египту санкциями в случае покупки российских самолетов. Сообщалось, что за это «Коммерсант» могут привлечь к ответственности за разглашение гостайны.

За журналиста и советника Рогозина в социальных сетях вступились его коллеги-журналисты. Они не верят, что Сафронов может быть изменником, напротив, коллеги называют его патриотом России. Редакция «Коммерсанта» также выступила с заявлением в поддержку своего бывшего журналиста — издание считает обвинения абсурдными. Некоторые журналисты газеты поддержали Сафронова не только в виртуальном, но и в реальном мире. Они вышли в одиночные пикеты к зданию ФСБ на Лубянке. Среди пикетирующих были Ксения Собчак, Елена Черненко, Александр Черных, Кира Дюрягина, Алина Дидковская, Майя Седова. Их и ещё порядка 20 журналистов задержали полицейские.

Фото: Ярослав Чингаев © URA.RU

Фото: Ярослав Чингаев © URA.RU

Фото: Ярослав Чингаев © URA.RU

Фото: Ярослав Чингаев © URA.RU

Фото: Ярослав Чингаев © URA.RU

Около 16:00 Сафронова доставили в Лефортовский районный суд. На заседании журналист заявил, что не признает свою вину в госизмене. На допросе он отказался давать показания. ФСБ просила арестовать Сафронова на два месяца. При этом обвинения ему не предъявляли — оно появится только в следующий понедельник, 13 июля. Следствие также заявило, что адвокат советника главы Роскосмоса является свидетелем по делу и не может его защищать. Около 19:00 суд закрыл для прессы слушания по ходатайству об аресте Сафронова. На оглашение меры пресечения приехал обвиненный в распространении наркотиков год назад журналист «Медузы» Иван Голунов и адвокат Сергей Бадамшин. Советник главы Роскосмоса арестован на два месяца.

Фото: Ярослав Чингаев © URA.RU

Сафронова доставили в суд, где ему выберут меру пресечения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.