Лукашенко пообещал решить проблемы Беларуси за несколько дней

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что решит проблему с ситуацией в республике «в ближайшие дни». Он отметил, что обстановку в стране не стоит рассматривать как катастрофичную.
«В Минске, еще где-то, кому-то не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим», — цитирует Лукашенко БЕЛТА. Во время выступления перед рабочими на агрокомбинате «Дзержинский», он подчеркнул, что разрушения страны белорусы позволить не могут.
Глава Белоруссии считает, что ситуация в стране политизирована, но она не катастрофичная. Он добавил, что сотрудники правоохранительных органов республики круглые сутки дежурят, «чтобы сохранить мир и покой».
Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, после президентских выборов. На них, по данным ЦИК республики, победил действующий глава страны Александр Лукашенко. Позже на предприятиях рабочие устроили забастовки. Лукашенко заявил, что не будет проводить новые выборы, иначе Белоруссия умрет как страна, передает агентство Nation News. При этом оппозиция уже разрешила Лукашенко участвовать в новых президентских выборах, которые они планируют провести 5 ноября, пишет «Утро.ру».
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