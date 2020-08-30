Экономист спрогнозировал падение доллара

Доллар сдаст свои позиции относительно рубля, считает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикеви. Вскоре начнется новый долгий рост рубля, уточнил эксперт.
«В перспективе месяца это открывает для рубля возможности для отката до 73 за доллар и 84,5 за евро», — цитируют Купцикеви «Аргументы недели». Если учесть экономическую политику Америки, то российское сырье и рубль стоят на пороге длительного периода роста, объяснил аналитик.
Это поведение рубля может говорить об усталости рынка от валютных гонок, говорит эксперт. Он также отметил, что ситуация говорит о возвращении интереса к долговым активам России. Вместе с рублем перестали падать и котировки облигаций, напомнил Купцикеви.
Всю прошлую неделю, несмотря на рост нефти, котировки облигаций снижались. Доллар в это время достиг 76 рублей. Евро поднялось почти до 90 рублей, напомнил аналитик.
30 августа экономист Никита Масленников рассказал, стоит ли россиянам ждать падения рубля этой осенью. Сейчас на валюту влияет политическая ситуация, отметил эксперт.
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