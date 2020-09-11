Избежать побочных эффектов вакцины от коронавируса «Спутник V» невозможно. Об этом URA.RU рассказал бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектор», профессор вирусологии Александр Чепурнов.
Ранее Минздрав РФ сообщил, что первую партию вакцины от коронавируса «Спутник V» отправили в регионы РФ, передает «Национальная служба новостей». Однако в ведомстве не уточнили, куда именно направлена вакцина.
«Не существует профилактики, которая могла бы защитить от побочных эффектов вакцины „СпутникV“», — рассказал Чепурнов. По его словам, после вакцинации, как правило, поднимается температура, которую нужно перетерпеть.
Чепурнов добавил, что делать прививку от COVID-19 необходимо, потому что те, кто вакцинировался, еще не болели. По его словам, в России насчитывается 40 тысяч добровольцев, которые решились протестировать вакцину на себе.
По словам вирусолога, распространение «Спутника V» не должно препятствовать разработкам новых вакцин. Чепурнов добавил, что в России есть еще несколько компаний, работающих над вакцинами от коронавируса.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что первые 13 москвичей, которые сделали прививку от COVID-19, чувствуют себя хорошо, передает телеканал 360. По ее словам, температура у добровольцев поднялась до 37,2 градуса.
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