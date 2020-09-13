13 сентября 2020

Минздрав РФ назвал причину роста заболеваемости коронавирусом

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Дополнительная лаборатория для выявления коронавирусной инфекции в Челябинске на базе Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Челябинск, лаборатория, прием анализов, эпидемия, врачи
Число новых случаев заражения коронавирусом растет из-за сезона отпусков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В некоторых регионах России зафиксирован небольшой рост заболеваемости коронавирусом, что связано с постепенным завершением сезона отпусков. Об этом глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал в программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1».

«Мы видим, что ситуация достаточно стабильная, но тем не менее по некоторым регионам в связи с возвращением из отпусков, повышением активности есть небольшие изменения по количеству пациентов», — сказал министр. Мурашко также напомнил о необходимости соблюдения всех эпидемиологических мер безопасности и вакцинации от гриппа, что позволит избежать тяжелых последствий наложения нескольких инфекций. При появлении каких-либо симптомов заболевания глава ведомства рекомендовал соблюдать самоизоляцию, чтобы «не подвергать риску окружающих» и «локализовать распространение инфекции».

В России, напомним, зафиксирован новый тренд в развитии пандемии коронавируса. Вторые сутки в стране сокращается число новых случаев инфицирования. Если в течение недели суточный прирост заболевших каждый день увеличивался, то теперь этот показатель постепенно снижается. По последним данным, в РФ соответствующий диагноз за все время пандемии был поставлен 1 062 811 пациентам.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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