Минздрав РФ назвал причину роста заболеваемости коронавирусом

В некоторых регионах России зафиксирован небольшой рост заболеваемости коронавирусом, что связано с постепенным завершением сезона отпусков. Об этом глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал в программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1».
«Мы видим, что ситуация достаточно стабильная, но тем не менее по некоторым регионам в связи с возвращением из отпусков, повышением активности есть небольшие изменения по количеству пациентов», — сказал министр. Мурашко также напомнил о необходимости соблюдения всех эпидемиологических мер безопасности и вакцинации от гриппа, что позволит избежать тяжелых последствий наложения нескольких инфекций. При появлении каких-либо симптомов заболевания глава ведомства рекомендовал соблюдать самоизоляцию, чтобы «не подвергать риску окружающих» и «локализовать распространение инфекции».
В России, напомним, зафиксирован новый тренд в развитии пандемии коронавируса. Вторые сутки в стране сокращается число новых случаев инфицирования. Если в течение недели суточный прирост заболевших каждый день увеличивался, то теперь этот показатель постепенно снижается. По последним данным, в РФ соответствующий диагноз за все время пандемии был поставлен 1 062 811 пациентам.
Подписывайтесь на URA.RU в