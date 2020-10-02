Коронавирус мутировал уже минимум 10 раз и стал более заразным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 2 октября, — 296-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 206-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

За последние сутки в мире число зараженных увеличилось на 321 546, достигнув отметки в 34 463 714. Из них выздороветь удалось уже 25 812 188 пациентам (+236 323). Жертвами стали 1 028 700 человек (+5 519).

Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где диагноз поставлен уже 7 493 805 американцам. Следом идут Индия (6 390 960) и Бразилия (4 849 229). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 1 185 231.

Вакцина и лекарство

Первая крупная партия вакцины ожидается в Москве в конце года. А в январе ожидается увеличение масштаба партий до миллионов доз, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, чем быстрее будет производиться препарат, тем быстрее будет побежден коронавирус в России.

Участникам испытаний вакцины «Спутник V» и медикам не известно, делают ли они прививку настоящим препаратом или плацебо. Как заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, знает только компьютер, который все зашифровал. Каждому пациенту присваивается специальный код, который позволяет исключить случаи, когда изначально пациенту вводят вакцину, а после плацебо — или наоборот. В конце испытаний каждый из добровольцев узнает о том, что вводили ему в организм.

Ситуация в России

Ежедневный прирост заболевших продолжает увеличиваться. По данным оперштаба по борьбе с инфекцией, за минувшие сутки было выявлено 8 945 заболевших. Это на 464 больше, чем днем ранее. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что эпидемиологическая ситуация в Москве близка к критической. В случае продолжения роста заболеваний, власти будут вынуждены ввести более жесткие меры. По словам главврача больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко, причины роста заболеваемости связаны с тем, что жители города перестали соблюдать масочный режим и строгую гигиену рук.

В связи с этим московских учителей старшего возраста переведут на дистанционную работу. В школах их заменят студенты и выпускники педагогических вузов, которые будут проводить очные занятия. Глава Московской области Андрей Воробьев также выпустил указ, позволяющий подмосковным школам раньше отпустить детей на каникулы. Заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, иммунолог Михаил Костинов добавил, что в случае осложнения ситуации, вслед за перешедшими на дистант школами могут последовать и детские сады.

Из-за роста заболевания COVID-19 российских депутатов попросили воздержаться от личных поездок за границу. Как рассказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, не планируются также международные командировки. Аналогичные меры ожидают в Совете Федерации.

Согласно исследованию Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, безработные россияне в период коронавируса должны получать пособие в размере трех МРОТов. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни института Вячеслав Бобков.

Ситуация в мире

Туроператоры считают, что есть риск закрытия границ между Россией и Турцией. Из-за этого представители турфирм уже сейчас рассматривают возможные варианты эвакуации российских граждан из страны.

Международная команда ученых утверждает, что коронавирус мутировал уже минимум 10 раз и стал более заразным. Это связано с изменением спайковых белков, которые помогают вирусу закрепляться в организме.

Китайские власти требуют, чтобы российские поставщики рыбной продукции гарантировали отсутствие возбудителя коронавируса на упаковке и товаре. Пекин ввел требования к экспортерам гарантировать недопущение наличия возбудителя COVID-19 в продукции и на ее упаковке. Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников усматривает в таких действиях «признаки необъявленной торговой войны».