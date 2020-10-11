С помощью анекдотов Владимир Путин иллюстрирует свои тезисы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущий Владимир Соловьев собрал лучшие, на его взгляд, шутки президента России Владимира Путина во время публичных выступлений. Видео, которое журналист опубликовал в своем telegram-канале, содержит цитаты из программы «Москва. Кремль. Путин».

«Как ни действовать во время первой брачной ночи, результат должен быть один и тот же», — пошутил Путин на конференции в Санкт-Петербурге, на которой присутствовала канцлер Германии Ангела Меркель. Так он проиллюстрировал один из своих тезисов.

Первый успешный, с точки зрения Соловьева, анекдот про голого еврея лидер РФ рассказал в 2000 году в Москве. Другие шутки он рассказывал во время пресс-конференций и на международных встречах.

Путин вступил в должность президента России с 1999 года. С 2008 по 2012 год он занимал пост председателя правительства РФ. 7 октября лидер РФ в интервью «20 вопросов Владимиру Путину» обсудил личные вопросы, рассказал о своих внуках. Однако из соображений безопасности не раскрыл подробностей их личной жизни, передает телеканал 360. Кроме того, российский лидер отметил, что за годы правления ему удалось сохранить в себе человеческие качества, хотя его работа дает существенную отдачу в моральном плане, пишет агентство Nation News.