О своей победе на выборах президента Молдавии заявила экс-премьер страны и глава партии «Действие и солидарность» Майя Санду. В обращении к своим сторонникам она отметила, что это «общая победа».
«Эта победа — наша общая победа, я горжусь своей командой и всеми молодыми людьми, которые приняли участие в голосовании», — заявила Санду, ее слова приводит РИА «Новости». Она отметила, что все жители страны хотят жить дома, а также иметь государство, которое будет их защищать, и развитую экономику, чтобы людям не надо было уезжать.
После обработки 95% бюллетеней Майя Санду набирает 52,07% голосов избирателей. У действующего президента Игоря Додона 47,93%. Отмечается, что во втором туре президентских выборов участие приняли более половины избирателей Молдавии (52,73%). Как сообщил зампредседателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Владимир Шарбан после закрытия избирательных участков на территории Молдавии, «голосование прошло без серьезных инцидентов и транспарентно», пишет ТАСС.
Еще в 2016 году Санду создала в республике проевропейскую политическую партию «Действие и солидарность». Тогда же она впервые заявилась кандидатам в президенты, однако проиграла Додону во втором туре.
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