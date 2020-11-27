Комбинация разных вакцин может дать лучший иммунитет к коронавирусу, предположил Чепурнов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Комбинация разных вакцин от коронавируса на первом и втором этапе вакцинации в теории может дать организму более сильный иммунитет, чем использование одной и той же сыворотки. Однако у ученых еще нет четкого понимания этого вопроса. Об этом URA.RU рассказал сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор», вирусолог Александр Чепурнов.

«Иммунитет, который разовьется от двух разных инъекций, может быть сильнее. Особенно если взять „Спутник V“ и какую-то инактивированную вакцину, например китайскую или от Phizer. У последней совсем другой механизм и в комплексе он может дать дополнительную [силу иммунитета]. Но полученный от разных вакцин иммунитет может оказаться и слабее — пока непонятно, зависит от комбинации», — рассказал URA.RU Чепурнов. Он отметил, что длительность любого поствакцинального иммунитета от COVID пока неизвестна.

Эффект от комбинации разных инъекций точно не приведет к плачевным последствиям, заверил Чепурнов. «Ничем критичным это не обернется. Двухфакторная вакцинация в любом случае делается для усиления иммунитета. Поэтому ничего критичного точно не произойдет», — заключил вирусолог.

Ранее профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова назвала недостаток вакцин от коронавируса. По мнению профессора, из-за того, что прививки нужно делать дважды, пациент может не явиться на процедуру второй раз. Таким образом, ученая посчитала, что массовая вакцинация находится под угрозой.