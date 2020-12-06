В МИД РФ ответили на признание жителей Курил японцами. «Знайте свои границы»

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Географическая карта, Курильские острова. Москва, курильские острова, географическая карта, кунашир, итуруп, хоккайдо, южные курилы
Курильские острова перешли к СССР по итогам Второй Мировой войны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В США подвергают сомнению итоги Второй Мировой войны и поддерживают политику реваншизма. Об этом написали в официальном аккаунте министерства иностранных дел России в Twitter.

«Нужно еще одно доказательство, что США — ревизионистская держава? <…> Знайте свои границы и „красные линии“», — заявили в МИД РФ. В министерстве напомнили, что Курильские острова отошли СССР по решению от 1945 года. Отмечается, что сейчас госдеп США ставит под сомнение итоги Второй Мировой войны и поощряет политику реванша после поражения.

Ранее на сайте американского госдепа появилась информация о том, что люди, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, являются японцами. Поэтому они должны указывать Японию, как страну происхождения, чтобы получить грин-карту. Комментируя эту информацию россияне посмеялись и призвали готовиться жителей Аляски и части Калифорнии к тому, что их признают российскими гражданами, пишет «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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