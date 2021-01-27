Умер свердловский актер из «Молодежки» и «Ликвидации»

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Юрий Лахин работал в Свердловском академическом театре драмы Фото: скриншот из сериала «Ликвидация»

Актер Юрий Лахин, закончивший Свердловское театральное училище, скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщил драматург Николай Коляда.

«Печальная новость пришла из Москвы. Умер Юрий Лахин. Когда-то он был ведущим актером в Свердловской драме. Юрка, очень жалко тебя», — написал режиссер на своей странице в Facebook.

По предварительным данным, актер серьезно болел в последнее время. Предположительный диагноз — последствия коронавирусной инфекции, пишет «Царьград». Лахин сделал КТ после лечения от COVID. Данные показали осложнения после инфекции. В больнице актера спасти не смогли.

Лахин родился в 1952 году. В 1978 году он окончил Свердловское театральное училище, работал в Свердловском академическом театре драмы, а также в Театре на Покровке и театре «Сатирикон». За карьеру артист сыграл более чем в тридцати картинах, большинство из которых — сериалы. Среди них — «Молодежка», «Ликвидация», «Громовы», «Вечный зов». Он также исполнил эпизодическую роль в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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