Умер свердловский актер из «Молодежки» и «Ликвидации»

Актер Юрий Лахин, закончивший Свердловское театральное училище, скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщил драматург Николай Коляда.
«Печальная новость пришла из Москвы. Умер Юрий Лахин. Когда-то он был ведущим актером в Свердловской драме. Юрка, очень жалко тебя», — написал режиссер на своей странице в Facebook.
По предварительным данным, актер серьезно болел в последнее время. Предположительный диагноз — последствия коронавирусной инфекции, пишет «
Лахин родился в 1952 году. В 1978 году он окончил Свердловское театральное училище, работал в Свердловском академическом театре драмы, а также в Театре на Покровке и театре «Сатирикон». За карьеру артист сыграл более чем в тридцати картинах, большинство из которых — сериалы. Среди них — «Молодежка», «Ликвидация», «Громовы», «Вечный зов». Он также исполнил эпизодическую роль в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой».
Подписывайтесь на URA.RU в