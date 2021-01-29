Расследование Mash про дворец под Геленджиком раскололо соцсети

Расследование о дворце под Геленджиком раскололо соцсети Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Интернет-проект Mash опубликовал собственное расследование-ответ блогеру Алексею Навальному про дворец в Геленджике. Журналистам удалось побывать внутри роскошного особняка и тем самым расколоть пользователей соцсетей на два противоборствующих лагеря.

«Это прекрасно. Комментарии, пожалуй, излишни. Но как думаете, много ли сторонников секты Навального отвернется от блогера после его фейка?» — пишет один из пользователей Twitter, заостряя свое внимание на продолжающейся во дворце стройке. Другие же напротив, отмечают, что из расследования Mash никакой новой информации не почерпнули, так как Навальный сам говорил о том, что особняк под Геленджиком в настоящее время перестраивается.

Большинство пользователей иронизировало по поводу недостроенности особняка

Вспомнили и известный московский долгострой

Иронизировали и над популярным после расследования Навального мемом

Пользователи скептически отнеслись к мнению, что показанный в расследовании Mash дворец — фейковый