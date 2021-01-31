ВТБ получит долю в «Первом канале»

Доля, которую получит ВТБ, будет известна после оценки «Первого канала» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Представители банка ВТБ вошли в состав директоров «Первого канала», и в будущем кредитная организация получит возможность войти в капитал телеканала. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой компании.

«Как мы и говорили ранее, ВТБ рассматривает возможность вхождения в капитал „Первого канала“. Этот интерес мы подтвердили участием в совете директоров», — рассказали «Интерфаксу» в ВТБ. Уточняется, что банк является кредитором канала и вхождение в капитал возможно путем конвертации части кредита в акции. Какую именно долю получит финансовая организация, станет известно после оценки «Первого канала».

Согласно распоряжению правительства РФ, в списке кандидатов в совет директоров АО «Первый канал», оказались три представителя банка ВТБ. В конце года государство сократит свою долю с 51% до 34%.