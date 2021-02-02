Путин поговорил с Наиной Ельциной

Российский президент Владимир Путин пообщался по телефону с женой своего предшественника Бориса Ельцина Наиной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Они переговорили по телефону», — заявил Песков РИА «Новости». Первого февраля Борису Ельцину исполнилось бы 90 лет. Путин приехал почтить память экс-главы государства отдельно от семьи Ельциных. Он возложил цветы на его могилу, пишет «
Почему Путин приехал на Новодевичье кладбище без родных Ельцина, до конца неизвестно. Признаков того, что виной всему коронавирус найти не удалось. Вероятно, президент не хотел солидаризироваться с эпохой предшественника. Экс-президент скончался в апреле 2007. Он правил Россией с 1991 по 1999 годы.
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