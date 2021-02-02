Путин поговорил с Наиной Ельциной

Владимир Путин пообщался с женой экс-президента Бориса Ельцина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский президент Владимир Путин пообщался по телефону с женой своего предшественника Бориса Ельцина Наиной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Они переговорили по телефону», — заявил Песков РИА «Новости». Первого февраля Борису Ельцину исполнилось бы 90 лет. Путин приехал почтить память экс-главы государства отдельно от семьи Ельциных. Он возложил цветы на его могилу, пишет « Утро.ру ». После президент произнес речь, в которой подчеркнул, что Ельцин никогда не боялся ответственности за свои решения, уточняет RT.

Почему Путин приехал на Новодевичье кладбище без родных Ельцина, до конца неизвестно. Признаков того, что виной всему коронавирус найти не удалось. Вероятно, президент не хотел солидаризироваться с эпохой предшественника. Экс-президент скончался в апреле 2007. Он правил Россией с 1991 по 1999 годы.